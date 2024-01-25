ظهرت الآن.. نتيجة الصف الأول الإعدادي الشرقية 2024 الترم الأول

ظهرت الآن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 بالشرقية الترم الأول في كل مدارس الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، إذ يبحث الطلاب وأولياء الأمور النتيجة لمعرفة مستوى الطلاب.

نتيجة الصف الأول الإعدادي الشرقية الترم الأول

تستعرض «الوطن»، إمكانية الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 بالشرقية الترم الأول، وفق ما أوضحه مصدر بالتربية والتعليم بعدما أعلنت مديرية التعليم ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي بالشرقية الترم الأول 2024 في المدارس، إذ أنها أنها مٌتوفرة الآن بالاسم ورقم الجلوس.

ظهرت الآن.. نتيجة الصف الأول الإعدادي الشرقية الترم الأول:

ووفق ما أعلنه مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم عن ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول بالشرقية، مشيرا إلى أن مديرية التربية والتعليم أتاحت لكل مدرسة الإعلان عن نتيجة الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي في كل مدرسة على حدة.

وأشار المصدر إلى إمكانية حصول الطلاب على نتيجة الصف الأول الإعدادي الشرقية الترم الأول، على أن يذهب كل طالب إلى مدرسته وطلب الحصول على النتيجة بالكشف برقم جلوسه، وبالتالي يُمكنه الحصول على مجموع درجاته.