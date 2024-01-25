ظهرت الآن.. نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الشرقية نصف العام 

أعلنت مديرية التربية والتعليم ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بالشرقية نصف العام، يأتي ذلك بعدما ازدادت عملية البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور للتعرف على النتيجة ومعرفة مستوى الطلاب التعليمي، وكشفت المديرية طريقة الحصول على النتيجة وهذا ما نوضحه خلال التقرير التالي.

ظهرت الآن.. نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالشرقية:

تستعرض «الوطن»، نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بالشرقية نصف العام، بعد الإعلان عن ظهورها في كل مدارس المحافظة.

أوضح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلا: ظهرت نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالشرقية 2024 نصف العام الدراسي في المدارس، لافتا إلى أن كل مدرسة ابتدائية تعلن على حدة نتيجة الصف الرابع، إذ إنها غير مُقيدة بإعلان النتيجة على مستوى المٌحافظة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالشرقية من المدرسة

وأكد المصدر، أنه يمكن لكل طالب مُقيد بمدرسة ابتدائية الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي، بعدما ظهرت بشكل رسمي، من خلال التوجه للمدرسة والحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس.