تمهيد طريق «طهطا بسوهاج» بتكلفة مليون ونصف المليون جنيه

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برئاسة عامر عوض رئيس المركز، جهودها المكثفة لرفع كفاءة الطرق والشوارع بمنطقة قبلي البلد، حيث يجري حاليا بدء أعمال وضع تربة الأساس لطريق بنهو القديمة بقبلي البلد، بداية من الطريق الدائري القبلي للمدينة، حتى شارع الجهاد بطول نحو 1000 متر تقريبا، وبتكلفة مليون ونصف المليون جنيه، ضمن خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

بتكلفة مليون ونصف رصف طريق بنهو بسوهاج

قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، تجري أعمال الرصف والتمهيد، للارتقاء بمنظومة الطرق، ورفع كفاءة الطرق والشوارع والحارات بمنطقة قبلي البلد، وجميع الأماكن بمختلف أنحاء مدينة طهطا وساحل طهطا، في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

رفع كفاءة الطرق بطهطا

الجدير بالذكر، أنه يجري العمل على رصف وتركيب «الأنترلوك» لعدد كبير من الشوارع والحارات بمنطقة قبلي البلد، وعدد من المناطق المختلفة بأنحاء مدينة طهطا، بإشراف نواب رئيس المركز، وسكرتير الوحدة، بالتنسيق مع مسؤولي الطرق والرصف بالمحافظة، ومسؤولي الطرق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.