بتوزيع الزهور والهدايا.. «الداخلية» تشارك المواطنين الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة
كتب:
محمد بركات
05:19 م | الخميس 25 يناير 2024
عيد الشرطة
احتفل رجال وزارة الداخلية، بالذكرى الوطنية الـ72 لعيد الشرطة، مع كافة أطياف المجتمع المصري، بمختلف مديريات الأمن، من خلال مشاركة المواطنين الاحتفال بتوزيع الزهور والهدايا العينية على المارة ومستقلي السيارات بمختلف الشوارع والميادين.
وفي هذه المناسبة، أعرب المواطنون عن خالص تقديرهم لرجال الشرطة ودورهم في تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.