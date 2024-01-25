بتوزيع الزهور والهدايا.. «الداخلية» تشارك المواطنين الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة

احتفل رجال وزارة الداخلية، بالذكرى الوطنية الـ72 لعيد الشرطة، مع كافة أطياف المجتمع ‏المصري، بمختلف مديريات الأمن، من خلال مشاركة ‏المواطنين الاحتفال بتوزيع الزهور والهدايا العينية على المارة ‏ومستقلي السيارات بمختلف الشوارع والميادين.‏

وفي هذه المناسبة، أعرب المواطنون عن خالص تقديرهم ‏لرجال الشرطة ودورهم في تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار ‏لحفظ الوطن وصون مقدراته.