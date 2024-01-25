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بتوزيع الزهور والهدايا.. «الداخلية» تشارك المواطنين الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة

كتب:

محمد بركات  
05:19 م | الخميس 25 يناير 2024
عيد الشرطة

عيد الشرطة

احتفل رجال وزارة الداخلية، بالذكرى الوطنية الـ72 لعيد الشرطة، مع كافة أطياف المجتمع ‏المصري، بمختلف مديريات الأمن، من خلال مشاركة ‏المواطنين الاحتفال بتوزيع الزهور والهدايا العينية على المارة ‏ومستقلي السيارات بمختلف الشوارع والميادين.‏ 

وفي هذه المناسبة، أعرب المواطنون عن خالص تقديرهم ‏لرجال الشرطة ودورهم في تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار ‏لحفظ الوطن وصون مقدراته.

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