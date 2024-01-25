الإفراج بالعفو عن 4187 نزيلا من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة الـ72

أفرجت وزارة الداخلية عن 4187 نزيلا من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 72 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، إذ عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على «4187» نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.