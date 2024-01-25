بشرى سارة لأولياء الأمور والطلاب، حيث ظهرت الآن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 في كفر الشيخ الفصل الدراسي الأول، بعد الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابة على مستوى جميع الإدارات التعلىمية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى أنه تم رصد الدرجات الخاصة بكل طالب وطالبة، كما تم الإعلان عنها داخل المدارس بالإقليم.

ظهرت الآن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 في كفر الشيخ الفصل الدراسي الأول

وبحسب مصدر مطلع، بمديرية التربية والتعلىم، في محافظة كفر الشيخ، لـ«للوطن»، ظهرت الآن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 في كفر الشيخ الفصل الدراسي الأول، وذلك على نطاق 13 إدارة تعليمية مقسمة إلى 3 قطاعات وهي «شرق كفر الشيخ، وسط كفر الشيخ، غرب كفر الشيخ»، مشيرا إلى أن 59 ألفا و317 طالبا وطالبة قد أدوا امتحانات الصف الأول الإعدادي في كفر الشيخ، خلال امتحانات نصف العام.

توزيع نتيجة الصف الأول الإعدادي على المدارس بكشوف ورقية

وأشار إلى أنه تم توزيع نتيجة الصف الأول الإعدادي في محافظة كفر الشيخ، على المدارس من خلال كشوف ورقية بها نتائج الترم الأول من العام الجاري 2024.