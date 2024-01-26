3 أبراج الأكثر خوفا من العين والحسد.. «بيداروا على شمعتهم»

لكل برج صفات مٌعينة منها الإيجابي والسلبي، وفي بعض الأحيان يشترك كل برج في سمة مٌعينة من المُمكن أن تكون مُزعجة للبعض، ويعتبرون أنها تبرير سليم لما يحدث معهم، فالبعض يعتقد أنه أصيب بالحسد طوال الوقت، أو التعرض للمشكلات والضغوطات لذا لا يتحدثون عن خططهم في الحياة، ونستعرض خلال التقرير التالي من هي الـ3 أبراج وصفاتهم، وفقًا لما نشره موقع «style caster».

برج الأسد

مواليد برج الأسد، معروفون بأنهم أشخاص يُحبون التحديات والمُغامرات، ويَقدرون على مٌواجهة الصعاب، ويملكون ثقة عالية في النفس، ولديهم رٌوح قيادية وتحمل المسؤوليات، لكنهم يعتقدون أن الحسد هو سبب حُزنهم الدائم وسبب فشل خططهم بشكل كبير، يدفعهم لإخفاء تفاصيل حياتهم عن الآخرين بشكل كبير.

برج الحمل

مواليد برج الحمل، معروفين بأنهم نشطاء ودؤوبون في العمل ومٌحبين للمغامرة، ولديهم روح التحدي والانتصار على كل شيء، وعفويين جدًا، ومعروف عنهم أنهم يهدأون بسرعة حالة الغضب، ويتمتعون ببراءة الأطفال، لكنهم طُوال الوقت يربطون جميع أحداث حياتهم بالحسد، ويخشون إنفاق الأموال أمام الآخرين خوفا من الحسد، ويعتقدون أي سوء هو بسبب الآخرين.

برج الدلو

يتميز مواليد برج الدلو، بأنهم من أكثر الأبراج تقدما وإبداعا وتمردا، وميلهم للاستقلالية والابتكار، وعقلانية تفكيرهم المنطقي المُرتب، والفضولي، لكن كثرة تفكيرهم في الحسد يجعلهم لا يستمتعون بحياتهم الشخصية بأي شكل، ويعتقدون أنهم محسودين طوال الوقت، لذا لا يتحدثون عن حياتهم مع أقرب الأشخاص لهم، ولا يٌفصحون عن إنجازاتهم وعلاقاتهم الناجحة، خوفًا من التعرض للحسد.