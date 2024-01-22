3 أبراج مشهورة بالحسد والغيرة.. اعرفها وحرص من أصحابها

الحسد والحقد من الصفات السلبية التي يعاني منها كثير من الأشخاص في حياتهم، سواء كانت من جانب الأصدقاء أو الأقرباء، لذلك يلجأ بعض الأشخاص الذين يهتموا بعلم الفلك إلى الأبراج، اعتقادا منهم أن تلك الصفات تكون مبنية على صفات البرج الفلكي، لذا نستعرض الأبراج المصنفة على أنها الأكثر حسدا وكراهية للأخرين.

السرطان يتصدر الأبراج المشهورة بالحسد

هناك عديد من الأبراج الفلكية التي يعرف أصحابها بالشخصيات الحسودة، وتتمنى زوال النعمة عن الآخرين، ومنها أصحاب برج السرطان، رغم أنه مولوده يتسم بطيبة القلب، لكنه يكره الخير الذي يكون في يد الأشخاص الآخرين، الأمر الذي يؤدي إلى خلق الحسد بداخله تجاه الأفراد المحيطين به، ربما يكون ذلك دون قصد وفقا لما ذكره موقع «style caster».

برج الحوت

مواليد برج الحوت من أكثر الأبراج الفلكية، التي يشعر أصحابها بالغيرة من الأشخاص الآخرين الذين يتواجدون حولهم، إذ تتحول هذه الغيرة إلى حسد وحقد، كما أنهم يحسدون العلاقات الناجحة والقوية مثل علاقات الصداقة والعلاقات الزوجية والعاطفية، رغم ذلك فإن مواليد الحوت، من الأشخاص الأكثر حظا في العام الجديد، إذ من المتوقع أن يكون لهم حظا، في العلاقات العاطفية ولديهم فرصة كبيرة لتحقيق أحلامهم.

برج العقرب

جاء برج العقرب، ضمن الأبراج التي تتمنى زوال النعمة من يد الآخرين، نتيجة الطبيعة التنافسية الكبيرة التي تكون لديهم، إذ تجعلهم يكرهون أن يروا الأخرين في أفضل حال، ومن الممكن التعرف عليهم بسهولة، ورغم ذلك لديهم فرصة كبيرة لتعزيز وضعهم المالي.