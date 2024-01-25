خبيرة: بعض الأجهزة المتصلة بالكهرباء خطر على الأطفال

أكدت الدكتورة سلوى فاروق، أستاذ الطب البيئي والمهني بالمركز القومي للبحوث التابع لوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك عدد من الأجهزة الكهربائية تؤثر سلبا على صحة المواطنين داخل المنزل خاصة الأطفال، في حال اتصالها بالكهرباء، وذلك نتيجة إصدارها موجات كهرومغناطيسية تؤثر على صحة الأطفال ونموهم.

الأبحاث العلمية أثبتت خطورة الأجهزة على الأطفال

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد زيادة في عدد الأجهزة الكهربائية التي يتم شحنها بالكهرباء كـ اللاب توب أو الموبايل، وأي جهاز يتصل بالكهرباء، موضحة أن الأبحاث العلمية أثبتت أنها خطرا على الأطفال، خاصة الأطفال في الأعمار حتى 15 عاما، لافتة إلى أنه يجب ألا تتعرض هذه الأعمار لأشعة كهرومغناطيسية، مناشدة أولياء الأمور بضرورة عدم تعرضهم للموبايل بصورة مباشرة ولفترات طويلة وغيرها ويجب تقليل هذه العادة ومنعها.

تسبب السرطان ولكن لم يثبت ذلك حتى الآن

وتابعت، أن الأبحاث العلمية أكدت أن هذه العادة ضارة، فهناك أبحاث قالت إنها ستسبب السرطان ولكن لم يثبت ذلك حتى الآن، ولكن يجب أن يكون هناك منع مبكرا لتجنب المخاطر.

وتابعت أنه يجب إبعاد راوتر الإنترنت عن غرف النوم تجنبا لأضرار الأسر.