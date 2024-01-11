شعبة الذهب تحذر من شرائه عبر السوشيال ميديا وتطبيقات الموبايل

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الذهب من السلع الثمينة التي ينبغي شراؤها من أماكن مضمونة، محذرا من شرائه بالتقسيط من تطبيقات الموبايل وصفحات السوشيال ميديا.

عوامل تغير سعر الذهب في مصر

وكشف واصف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم طه ببرنامج «كل الزوايا» عبر قناة «on»، أن مكان شراء الذهب لا بد من أن يكون له وجود على أرض الواقع ويمكن الرجوع إليه، لافتا إلى الذهب شهد انخفاضا صباح اليوم، ثم ارتفاع وسجل الجرام عيار 21 الأكثر شيوعا في مصر الآن 3210 جنيهات.

وأشار إلى أن ارتفاع الذهب يرجع إلى تزايد طفيف في سعر الذهب عالميا، وفقا لسعر البورصة العالمي، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه وعوامل العرض والطلب، منوها أن العرض والطلب هو أكثر العوامل المؤثرة في تلك الفترة في سعر الذهب في مصر، بسبب اعتماد مصر على إعادة تدوير الذهب بسبب قلة الخام.

توقعات بانخفاض سعر الذهب

ونوه بأنه من الممكن أن يحدث انخفاض في سعر الذهب، نتيجة عودة المصريين بالخارج في إجازة نصف العام، إذ من المتوقع أن يعودوا بكميات من الذهب لبيعها في مصر، وهو ما يؤدي إلى زيادة المعروض وانخفاض السعر.