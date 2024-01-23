«النقل» تحدد خطوات حجز تذاكر القطارات عن طريق الموبايل

حددت وزارة النقل، خطوات حجز تذاكر القطارات عن طريق الموبايل، موضحة أن البرنامج المخصص لذلك يوفر المعلومات اللازمة عن مواعيد القطارات شاملة أنواعها سواء إسباني مكيف أو «VIP»، وأسعار التذاكر والتيسير على ركاب السكك الحديدية في حجز المقاعد والحصول على التذكرة، مؤكدة أنه يقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، ويأتي في إطار حرص وزارة النقل على اتخاذ الإجراءات والآليات الخاصة بتسهيل سفر المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية.

مواكبة التقدم التكنولوجي وزيادة منافذ بيع التذاكر

حجز تذاكر القطارات عن طريق الموبايل، آلية وفرتها وزارة النقل لمواكبة التقدم التكنولوجي وزيادة منافذ بيع التذاكر، فضلا عن توفير المعلومات اللازمة من مواعيد القطارات وأسعار التذاكر، وتقديم الخدمات بشكل أفضل دون جهد وتوفيرا للوقت وسهولة التواصل مع الركاب، وتلقي المقترحات، بالإضافة إلى إبلاغ العملاء بأي أخبار عن طريق الخدمة الإخبارية.

خطوات حجز تذاكر القطارات عن طريق الموبايل

- يتم تحميل برنامج الحجز من على المتجر الإلكتروني «Play store» في الموبايل.

- البرنامج يسمى «قطارات مصر حجز واستعلام»

- البدء في عملية تسجيل الدخول

- يقوم الراكب بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن له حساب من قبل على الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر

- يتم من خلال البرنامج الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة

- يقوم الراكب بحجز المقاعد من خلال اختيار محطتي القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وأسماء الركاب

- توجد شاشة المقترحات لإرسال أي مقترحات

- شركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس آي تي» هي التي قامت بتنفيذ هذا التطبيق

- تعمل وزارة النقل على تطوير التطبيق

تعتبر شركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس آي تي» الذراع التكنولوجي لوزارة النقل وهي إحدى شركات هيئة السكك الحديدية المتخصصة في مجال نظم المعلومات.