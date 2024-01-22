«يحارب السرطان ويقوي النظر».. موسم حصاد محصول الجزر يجلب الخير لأهالي المنوفية

يعتبر الجزر من المحاصيل الموسمية للمزارعين، وينتظره المواطنين في الأسواق من العام إلى الآخر، لزراعته وحصده والاستفادة منه، لاحتوائه على فوائد كثيرة، منها أنه مفيد لمرضى السرطان، من خلال تنشيط الخلايا المفترسة للأورام الخبيثة، كما يحافظ على صحة العيون، طبقا لمقولة «الجزر يقوي النظر».

تفاصيل زراعة محصول الجزر

يقول مصطفى حسان، مزارع أثناء حصاده لمحصول الجزر في قرية كمشيش بمحافظة المنوفية، أنه يزرع البذور في بداية شهر أكتوبر ويحصده خلال شهر يناير، ويكون ذلك من خلال عدة مراحل أولها استخراج الجزر من الأرض، وبعد ذلك قطع الخضرة منه وتعبئته في شكائر، ومن ثم الذهاب به إلى المنزل، وغسله جيدا استعدادا لبيعه للتجار.

إنتاج محصول الجزر وسعره

ويتابع «مصطفى» أثناء حديثه مع «الوطن» خلال بث مباشر، أنّ الإنتاج هذا العام جيد ولا توجد به مشاكل منذ بداية زراعته، وبلغ إنتاج القيراط الواحد من الجزر ما بين 800: 1000 كيلو جرام، بينما بلغ سعر الجزر في أرضه 5 جنيهات للكيلوجرام، وبعد بيعه للتجار والوصول للأسواق المختلفة يبلغ سعره 7 جنيهات.

الزوجة سند الفلاح في الحقل

«هي كل حياتي وبتساعدني من زمان»، هكذا يقول «مصطفى»، عن زوجته التي تسانده في زراعة أرضه، وحصاد المحاصيل المختلفة، إذ تأتي معه من الساعة السابعة صباحًا، وحتى آخر اليوم؛ لحين الانتهاء من الزرع أو الحصاد، بالإضافة إلى قيامها بغسيل محصول الجزر، بجانب أعمالها المنزلية.