من الموبايل.. خطوات استرداد شهادات البنك الاهلي المصري

يبحث العديد من المواطنين الفترة الحالية عن خطوات استرداد شهادات البنك الأهلي المصري التي تختلف التفاصيل الخاصة بها حسب طبيعة كل شهادة، في حين أن البنك قد أعلن بداية العام الجاري 2024 عن طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد يصل إلى 27% يصرف سنوياً، وفائدة تصل إلى 23.5% يمكن للعميل الحصول عليها شهرياً، وذلك وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية خطوات استرداد شهادات البنك الأهلي المصري والتي جاءت كما يلي:

خطوات استرداد شهادات البنك الأهلي المصري

- يجب على المواطنين الراغبين في استرداد قيمة الشهادة الادخارية من البنك الأهلي المصري تحميل التطبيق الخاص بالبنك على الهاتف المحمول.

- تتمثل الخطوة الثانية في إدخال البيانات الخاصة بالعميل على التطبيق.

- يقوم التطبيق في الخطوة الثالثة بنقل العميل مباشرة إلى العديد من الخيارات والتي من بينها اختيار تعديل الشهادات.

- ثم يقوم العميل باختيار اسم الشهادة الذي يريد استرداد قيمتها.

- وتتمثل الخطوة الخامسة على التطبيق في ظهور كل التفاصيل الخاصة باسترداد الشهادة.

- بعد قراءة العميل كل التفاصيل يقوم بالضغط على كلمة تأكيد.

- وتكون الخطوة الأخيرة قيام البنك بإرسال رسالة نصية للعميل تؤكد نجاح عملية الاسترداد.

شروط استرداد الشهادات الإدخارية

بالنسبة لشروط استرداد قيمة الشهادات الادخارية من البنك الأهلي المصري تكون بعد مرور 6 أشهر وذلك اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.