ركاب طائرة آيرلندية وجدوا أنفسهم في مكان مختلف عن وجهتهم.. ماذا حدث؟

تعرض مئات الركاب إلى حادثة غريبة أثناء التحليق في رحلة جوية انطلقت من مانشستر إلى العاصمة الآيرلندية دبلدن، حيث وجد الركاب أنفسهم فجأة في العاصمة الفرنسية باريس، حسبما نشرت صحيفة «ذا جورنال» الآيرلندية.

ما حدث مع ركاب الطائرة كان بسبب العواصف الجوية وسوء حالة الطقس التي ضربت البلاد خلال الأيام الأخيرة الماضية، وكان من المقرر لها الهبوط في دبلن، لكن بدلًا من ذلك، استدارت وحلقت شرقًا، وهبطت في النهاية بباريس.

هذه الرحلة، كان من المقرر لها أن تقلع في الساعة 2.55 بعد الظهر بالتوقيت المحلي الهولندي، وتم تأجيلها في البداية حتى الساعة 3.30 بعد الظهر، ليصعد الركاب في النهاية نحو الساعة 4 مساءً.

حاولنا الهبوط ولكن اضطررنا إلى الاستمرار في الطيران

أحد الركاب قال: «لقد وصلنا إلى دبلن وحاولنا الهبوط ولكن اضطررنا إلى الاستمرار في الطيران، حلقنا لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة قبل أن يخبرنا الطيار بأننا قمنا بتحويل مسارنا».

العاصفة إيشا تعطل الرحلات الجوية

وتعطلت الرحلات الجوية لآلاف الركاب في آيرلندا بسبب تحويل مسار عمليات الهبوط للعديد من الطائرات، وذلك مع اجتياح العاصفة «إيشا» آيرلندا، وأدت التغييرات المفاجئة في جداول الرحلات إلى عدم وصول العديد من الطائرات إلى مواقعها المخطط لها.

وتوفى شخصان في آيرلندا، وإصابة العشرات بسبب العاصفة «إيشا»، ووصلت سرعة الرياح إلى 97 ميلًا، في بعض المناطق، وشهد ممر هونيستر في كمبريا 77 ملم من الأمطار.