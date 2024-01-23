حالة الطقس اليوم في المحافظات.. عاصفة وأمطار غزيرة وطوارئ

أعلنت المحافظات، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، للتعامل مع موجة الطقس السيئ واضطراب الأحوال الجوية، بسبب المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد، الذي يتسبب في سقوط أمطار غزيرة، وعواصف، واضطراب الملاحة البحرية، وتكون الصقيع على المزروعات، فضلًا عن أجواء شديدة البرودة، تستمر لعدة أيام.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات، فضلًا عن أماكن سقوط الأمطار، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى في جميع المحافظات، بحسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم بالمحافظات

وتشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء في المحافظات، أجواء مائلة للبرودة طوال النهار على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، بينما تسود أجواء دافئة على جنوب سيناء وأقاليم جنوب الصعيد، فيما تصبح الأجواء شديدة البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تشهد مناطق وسط سيناء، ومحافظة الوادي الجديد، تكوّن الصقيع، على المزروعات خلال الصباح.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتتضمن خريطة وأماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء، أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد، كالآتي:

- أمطار متوسطة تتحول إلى غزيرة في بعض الأحيان، على مناطق من شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

- أمطار تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 إلى 50% تقريبًا على مناطق من مدن القناة، وجنوب الوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجة الحرارة اليوم في المحافظات

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات، اليوم الثلاثاء، كالآتي:

- القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 8.

- جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.

الطقس في الأيام المقبلة

ويستمر الاضطراب في الأحوال الجوية، ضمن الطقس في الأيام المقبلة، إذ يستمر سقوط الأمطار متفاوتة الشدة بصورة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة ونسب تتراوح بين 30 وحتى 50% على أغب الأنحاء، خصوصًا محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، ومدن القناة، وخليج السويس، وذلك حتى يوم الأحد المُقبل الموافق 28 يناير الجاري.