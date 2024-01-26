سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-1-2024

شهد سعر الدينار الكويتي استقرارا مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-1-2024، حيث سجلت العملة الكويتية في آخر تحديث ببنك مصر 100.32 جنيه للبيع، و99.95 جنيه للشراء.

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الدينار الكويتي اليوم حسب ما أعلنته مواقع البنوك الرسمية في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة: 100.24 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة: 99.32 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 100.32 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة: 99.95 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

فيما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في بنك القاهرة للبيع 100.66 جنيه، وللشراء 100.07 جنيه، أما في بنك إسكندرية فسجل اليوم الجمعة للبيع 100.65 وللشراء 96.96 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم الجمعة 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة بلغ 12.19 ريال.