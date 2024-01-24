أعلنت المنصات الرسمية للبنوك الحكومية، عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 24-1-2024 بالبنوك المختلفة، عن استقرار الدينار الكويتي، إذ سجلت العملة الكويتية اليوم بالبنك الأهلي المصري المصري 100.61 جنيه للبيع، و100.15 جنيه للشراء.

«الوطن» تنشر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-1-2024، بحسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية، وفق المنصات الرسمية للبنوك الحكومية وهي كالتالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

- سجّل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم: 100.32 جنيه للبيع.

- سجّل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم: 99.27 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- سجّل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم: 100.32 جنيه للبيع.

- سجّل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم: 99.95 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

كما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم ببنك القاهرة للبيع 100.73 جنيه، وللشراء 99.73 جنيه.

سعر الدينار الكويتي بنك إسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم للبيع 100.71 وللشراء 97.04 جنيه.