سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في منتصف التعاملات، حالة من الاستقرار، في مختلف البنوك المصرية، حيث سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 100.26 جنيه للبيع، و99.34 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الدينار الكويتي اليوم حسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية الذي أوضحته البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.26 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.34 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.32 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.95 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

فيما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في بنك القاهرة للبيع 100.66 جنيه، وللشراء 100.07 جنيه، أما في بنك إسكندرية فسجل اليوم الثلاثاء للبيع 100.65 وللشراء 96.96 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء بلغ 12.19 ريال.