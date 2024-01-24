سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 24-1-2024 بالبنوك المختلفة، حالة من الثبات خلال التعاملات المسائية، ووفق البنك الأهلي المصري بلغ نحو 100.61 جنيه للبيع، و100.15 جنيه للشراء.

ترصد «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-1-2024، خلال التعاملات المسائية بحسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية، وفق المنصات الرسمية للبنوك الحكومية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

- سجّل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي: 100.32 جنيه للبيع.

- سجّل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: 99.27 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة للبيع 100.73 جنيه، وللشراء 99.73 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم للبيع 100.71 وللشراء 97.04 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- سجّل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم: 100.32 جنيه للبيع.

- سجّل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم: 99.95 جنيه للشراء.