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سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25-1-2024

كتب:

مريم حنفي
07:53 ص | الخميس 25 يناير 2024
سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم

كشف الموقع الرسمي للبنوك المصرية عن استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25-1-2024، منذ ختام تعاملات كافة البنوك المصرية أمس الأربعاء، فيما يصل سعر الدينار الكويتي الأعلى للشراء 100.14 جنيه، أما سعر الأقل بيعاً يسجل 100.24 جنيه.

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25-1-2024 الذي جاء كما يلي: 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 

- وصل سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك المركزي المصري إلى 100.14 جنيه للشراء و100.60 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 

- كما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس، داخل البنك الأهلي المصري 100.24 جنيه للبيع و99.32 جنيه للشراء. 

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 

- فيما يسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل بنك مصر 99.95 جنيه شراءً و100.32 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 

- يبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 100.61 جنيه للبيع أما سعر الشراء وصل إلى 98.09 جنيه.

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بقلم مريم حنفي