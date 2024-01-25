مراسل «القاهرة الإخبارية»: انتشال جثامين 4 شهداء فلسطينيين من مخيم النصيرات

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنه جرى انتشال 4 جثامين لشهداء فلسطينيين من مخيم النصيرات، إذ استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مربعا سكنيا بأكمله داخل هذا المخيم.

هناك عشرات الشهداء والمصابين

وأضاف «جبر»، خلال لقائه عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك عشرات الشهداء والمصابين جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة المتتالية على مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، مشيرا إلى أن الدبابات الإسرائيلية مازالت تواصل حصارها لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، وتعمل كمركز لإيواء آلاف الفلسطينيين النازحين.

قوات الاحتلال طالبت النازحين

وتابع، أن قوات الاحتلال طالبت النازحين بالخروج من المدرسة سالفة الذكر، والتوجه إلى مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، وكذلك الأمر في مجمع ناصر الطبي والذي يعد أكبر مستشفى في المنطقة الجنوبية، موضحا أن محيط المجمع الطبي مازال يتعرض للقصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية.