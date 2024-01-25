خالد الجندي: وزارة الأوقاف تبذل مجهودا كبيرا في بناء الوعي الفكري (فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أقامت احتفالية للإصدار رقم 200 من سلسلة رؤية للفكر المستنير بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتم خلال الاحتفالية تكريم كبار الكتاب المشاركين في «سلسلة رؤية».

الفكر المستنير الوسطي

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس، قائلًا: «هذا المهرجان الثقافي تقوم فيه وزارة الأوقاف بتغذية القارئ المسلم بالفكر المستنير الوسطي، وبمجموعة هائلة من الإصدارات، وزارة الأوقاف لها مجهود كبير في بناء الوعي الفكري».

16 كتابا في مجلد واحد

وتابع: «موسوعة رؤية عبارة عن 16 كتابا في مجلد واحد، تتحدث عن الكمال والجمال في القرآن الكريم، ومهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية، الخطاب، الموعظة، الوصايا، الرسائل، والكليات الست وهي حفظ الدين والوطن والنفس والمال والعقل، بناء الوعي، فقه الحياة السياسية، فلسفة الحرب والسلام، الشأن العام، مقال في التجديد، التعددية السياسية، والسلطات الموازية، عقد المواطنة، فن الخطابة، أسماء الله الحسنى، فلسفة الحياة والموت، فن المقدمات والخواتيم، خواتيم وخلاصات».