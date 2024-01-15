خالد الجندي: نرتجف عندما نقرأ القرآن أمام ابنة الشيخ طنطاوي

قال الداعية الإسلامي خالد الجندي، إن شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي، ترك لنا ذرية إسلامية صالحة نقتدي بها في حياتنا، موضحا أن أسرته تجتمع مع تلاميذه المقرئين لكتاب الله كل شهر بمنزله ويتلون القرآن.

نجتمع في منزل شيخنا وعلمنا الراحل محمد سيد طنطاوي

وأوضح خالد الجندي خلال حديثه ببرنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع عبر شاشة «دي إم سي» قائلا: «كل شهر نجتمع في منزل شيخنا وعلمنا الراحل محمد سيد طنطاوي بحضور أبنائه حفظة القرآن الذين يحرصون على التواصل معنا كوننا تلاميذه وأبناءه».

معلمة الأجيال الدكتورة ثناء محمد سيد طنطاوي

وتابع الداعية الإسلامي: «كما أننا نقرأ القرآن الكريم أمام معلمة الأجيال الدكتورة ثناء محمد سيد طنطاوي، والتي تتقن حفظ القرآن الكريم وتفسيراته لدرجة أننا نرتجف عندما نقرأ أمامها آيات الله عز جل».

واختتم حديثه موجها دعوته لمن يريد أن يتعلم القرآن الكريم على يد الدكتورة ثناء محمد سيد طنطاوي بالتوجه إلى مقر عملها بقاعة الزهور بجامعة الأزهر، موضحا بأنها متخصصة في دراسة العلوم الإسلامية.