شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية.. اتفرج مجانا

يترقب محبو ومشجعو كرة القدم في مصر، مشاهدة مباراة منتخب الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية لعام 2023، والتي تستمر فعالياتها حتى الـ11 من فبراير المقبل، وقد تمكنت عدد من القنوات المجانية الحصول على حقوق البث المجانية لها، من بينها قناة الجزائرية الأرضية التي تتطلب مشاهدتها فك الشفرة الخاصة بها.

ويستطيع محبو وعشاق كرة القدم الإفريقية، متابعة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، عبر قناة الجزائرية الأرضية، التي تبثها مجانًا، ومن المقرر عرضها يوم 28 من يناير الجاري لعام 2024، إذ يرغب الكثيرون في معرفة الشفرة الخاصة بها وطريقة تنزيلها وترددها وهو ما نوضحه في التقرير التالي.

طريقة تنزيل القناة الجزائرية الأرضية

تعد قناة الجزائرية الأرضية، من ضمن قائمة القنوات التي تعمل بدورها على نقل الكثير من المباريات، إذ تعمل على تغطيتها إلى جانب البطولات العالمية.

ولمتابعة هذه القناة يقدم «الوطن» كل ما يخص هذه القناة وترددها، كما يلي:

تردد قناة الجزائرية الأرضية الجديد

تردد القناة: 11680

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3\2

الجودة: HD

طريقة تنزيل وضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية

- الذهاب إلى القناه عبر الريموت كنترول.

- تنزيل القناة يدويًا عبر إدخال التردد الخاص بها.

- وجب عليك تحديد نوع القمر الصناعي ما بين نايل سات أو عرب سات.

- إدخال التردد في المكان الخاص به.

- اختر التردد الأفقي H.

- كتابة كافة التفاصيل الخاصة بالقناة للعمل على تشغيلها تلقائيًا.

- انتظر قليلًا حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيرًا اضغط على حفظ أو Save.

شفرة القناة الجزائرية الأرضية

بمجرد إدخال كافة الخطوات السابقة، نلاحظ أن القناة لا تزال مشفرة، لذا وجب عليك العمل على إدخال كود الشفرة الخاصة بها، لذا عليك إدخال شفرة القناة الجزائرية الأرضية 1100001100000000 لتتمكن من الاستمتاع بمشاهدة المباراة.

قنوات أخرى ناقلة لكأس أمم أفريقيا

- MAX 2.

- beIN AFCON 2023 MAX 1.

- MAX 3.

- MAX 4.