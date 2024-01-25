رئيس «الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»: نأمل قرارا إيجابيا من محكمة العدل الدولية

قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: «إننا نأمل قرارا إيجابيا من محكمة العدل الدولية غداً، بشأن جرائم الاحتلال في قطاع غزة»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل منذ قليل.

وأضاف رئيس المركز الحقوقي قائلًا «يجب تبني مواقف ضاغطة على الاحتـ ـلال لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وتيسير دخول المساعدات إلى قطاع غزة».