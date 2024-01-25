الحكومات الأوروبية تصدر تحذيرات للسكان بالاستعداد لحرب كبرى

حذرت العديد من حكومات الدول الأوروبية مواطنيها من الاستعداد لحرب مقبلة ضد روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية تقريرًا، أكدت فيه أنه بعد مرور عامين كاملين تقريبًا على الأزمة الروسية الأوكرانية، ومع تزايد الصراع في الشرق الأوسط بعد هجمات 7 أكتوبر والتي شنتها الفصائل الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي، فإن التهديد بحرب واسعة يلوح في الأفق.

وزعم رؤساء وزراء بعض الدول ووزراء الدفاع والقادة العسكريون، أن التهديد بنشوب صراع عالمي كبير أصبح الآن أكبر من أي وقت مضى، وهو صراع لم يحدث منذ الحرب الباردة، بحسب «ديلي ميل».

ويستعد حلف الناتو لاستعراض قوته العسكرية أمام فلاديمير بوتين، عن طريق مناورة حربية بمشاركة 90 ألف جندي من جميع أنحاء القارة الأوروبية.

على جميع السويديين أن يستعدوا ذهنيًا للحرب

القائد العسكري السويدي الجنرال ميكائيل بيدين، قال إن على جميع السويديين أن يستعدوا ذهنيًا لاحتمال الحرب مع تحرك السويد نحو الانضمام إلى حلف الناتو، وقالت الدول الأعضاء بالحلف، إن روسيا يمكن أن تهاجم الدول التي انضمت إلى التحالف العسكري خلال العقد المقبل.

بايدن: حرب روسيا ضد أوكرانيا مجرد خطوة

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، حذر من أن حرب روسيا ضد أوكرانيا مجرد خطوة روسية، وليست نهاية اللعبة.

زعيم حزب الشعب الأوروبي، وهو أكبر الأحزاب داخل البرلمان الأوروبي، حذر من أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي لإعداد نفسه لاحتمال نشوب حرب، قائلًا: «نحن في لحظة تاريخية وعلينا الآن أن نفهمها ونغتنمها، الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون قادرًا على الدفاع عن نفسه»، بحسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية.