جملة غير مفهومة لجو بايدن أثناء خطابه في فيرجينيا تثير السخرية

لا تتوقف زلات الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمراته الصحفية، آخرها أثناء زيارته ولاية فيرجينيا لمناقشة حقوق الإجهاض، حيث وجد «بايدن» صعوبة في الحديث وتعرض لسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

جو بايدن ألقى جملة غير مفهومة بصوت عال، وأشار إلى منافسه بالانتخابات الرئاسية الجمهوري دونالد ترامب، وهي «سنلقن دونالد ترامب درسًا قيمًا، لا تعبث مع نساء أمريكا إلا إذا كنت ترغب في الحصول على الفائدة».

وتعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات واسعة نتيجة الجملة التي تفوه بها أثناء المؤتمر الصحفي، وحاول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفسير جملة جو بايدن قائلًا «أعتقد أنه كان يقصد أن يقول لا تعبث مع الآخرين إلا إذا كنت ترغب في الاستفادة».

كامالا هاريس تنضم إلى جو بايدن

وانضمت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى جو بايدن لمناقشة الحقوق الإنجابية للمرأة في الذكرى الخمسين لقضية رو ضد وايد التاريخية.

قضية رو ضد وايد

وقضية رو ضد وايد التاريخية، هي قضية اتخذت فيها المحكمة العليا الأمريكية قرارًا قضت فيه بأن دستور الولايات المتحدة يحمي حرية المرأة الحامل في اختيار الإجهاض دون قيود حكومية.

وألقى بايدن اللوم في إسقاط قضية «رو ضد وايد» على دونالد ترامب، قائلا: «شخص الأكثر مسؤولية عن سلب هذه الحرية في أمريكا هو دونالد ترامب».