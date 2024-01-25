«القاهرة الإخبارية»: حزب الله يعلن تنفيذ 3 عمليات عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي

أكد أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، تصاعد العلميات العسكرية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي اليوم الخميس، مشيراً إلى أن حزب الله اللبناني أعلن عن تنفيذ 3 عمليات منذ صباح اليوم حتى الآن، أبرزها استهداف منظومة الدفاع الجوي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا منظومة القبة الحديدية بطائرتين مسيرتين في منطقة «كفر بلوم»، التي تبعد بمسافة كبيرة عن الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأضاف «سنجاب»، في رسالته عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذه المرة الثالثة التي يستهدف فيها حزب الله اللبناني منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي، أو منظومة التحكم في الطائرات المسيرة خارج قواعد الاشتباك بالعمق الإسرائيلي.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ، قبل قليل، سلسلة من الغارات الجوية خارج قواعد الاشتباك، استهدفت عدة مناطق في الجنوب اللبناني، من بينها بلدة «البازورية»، التي تبعد حوالي 20 كيلومتر عن الحدود، متابعاً أنه كان هناك العديد من الغارات الجوية والقصف المدفعي في بلدات مختلفة بالقطاعات الغربية والشرقية والقطاع الأوسط بالجنوب اللبناني.