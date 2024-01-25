«بدل النوة اتنين».. سر أمطار الإسكندرية الغزيرة والبرودة القاسية

كشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، مفاجأة في سقوط الأمطار الغزيرة على الإسكندرية بشكل متواصل خلال الأيام الماضية، بل والمتوقع استمرارها خلال كافة أيام الأسبوع المقبل أيضا، وأرجعت ذلك إلى مرور المدينة الساحلية بنوتين متتاليين دون توقف وهما «الغطاس والكرم».

جاء ذلك لكون النوتين متتاليين في كل عام مع فاصل زمني بينهما عدة أيام يتحسن فيهم الطقس، إلا أن هذا العام الأمر كان مغاير نتيجة التغيرات المناخية التي أخرت النوة الأولى وبدرت الثانية.

تأخر نوة الغطاس بالإسكندرية

فبحسب جدول نوات هيئة ميناء الإسكندرية فإن نوة الغطاس تتزامن مع ليلة عيد الغطاس وتكون يوم 18 يناير، وتستمر لمدة 3 أيام، إلا أن هذا العام بدأت متأخرة في 22 يناير ما يعني أن نهايتها أمس، ومن المفترض أن تتحسن الأجواء إلا أن الأمر تغير.

تبكير نوة الكرم على الإسكندرية

ذلك التغيير جاء كذلك بسبب بدء نوة الكرم مبكرا عن موعدها، فبدلا من أن تبدأ يوم 28 من ذلك الشهر، بدأت اليوم 25 يناير مبكراً 3 أيام على أن تستمر 7 أيام أي تختتم مع آخر أيام شهر يناير الجاري.

نوتان غزيرتا الأمطار

ويعد ذلك الاضطراب الجوي نتيجة أن كلا النوتين يتميز بغزارة الأمطار، بالإضافة إلى البرودة الشديدة وارتفاع الأمواج وهي جميعها ظواهر تدل على شتاء قارص.