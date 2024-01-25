«مستقبل وطن» يجتمع بالهيئة البرلمانية للنواب لمناقشة خطة عمل الفترة المقبلة

نظمت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، اجتماعا مهما لرؤساء الهيئات البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بمشاركة 4 محافظات هي «القاهرة – الجيزة – القليوبية – بني سويف»؛ لمناقشة خطة عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة، بالمقر الرئيسي للحزب.

سبل العمل خلال المرحلة القادمة

جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم المركزي، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، وممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، ومشاركة أعضاء مجلس النواب عن الحزب من الأربع محافظات.

وتناول الاجتماع سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وبحث آليات عمل الهيئة البرلمانية للحزب داخل مجلس النواب وتقديم الأدوات الرقابية والتشريعات بالمجلس، فضلاً عن مناقشة اقتراحات الهيئة البرلمانية للحزب في المحافظات الأربعة فيما يتعلق بخطة الحزب المستقبلية، وبحث عدد من الملفات والقضايا المجتمعية.

نجاح الحزب خلال فترة الاستحقاق الانتخابي

وجّه النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، الشكر للحضور على المشهد الانتخابي ومكانة الحزب المشرفة، مشددا على ضرورة الالتزام الحزبي والتنسيق وتقديم رؤى فما هو قادم.

وبدوره، قال النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، إن نجاح الحزب خلال فترة الاستحقاق الانتخابي يترتب عليه مسئولية وطنية وحزبية الفترة المقبلة.