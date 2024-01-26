هل تمارين الجيم يساعد على زيادة الوزن؟.. طبيبة تغذية تجيب

تعتبر ممارسة الرياضة من الأمور المهمة لجسم الإنسان، فهي تساعده على البقاء في صحة جيدة سواء من الجانب النفسي أو الجسدي، إذ تقلل من الشعور بالاكتئاب وتسرع من حرق الدهون وبناء العضلات، واعتاد البعض على الذهاب إلى صالة الجيم فقط من أجل فقدان الدهون والوزن الزائد.

إلا أنه يمكن أيضا من خلال ممارسة التمارين الرياضية اكتساب بعض الوزن، ولكن من خلال طريقة معينة، خاصة بالنسبة للسيدات اللاتي يرغبن في زيادة أوزانهن للحصول على جسم متناسق ورشيق، ويحاولن اتباع نظام غذائي ملائم حتى يصلن إلى ما يرغبن إليه.

هل الجيم يساعد على زيادة الوزن؟

وفي هذا السياق، ذكرت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية والجهاز المناعي بمستشفى جامعة القاهرة، أنه يمكن للأشخاص الذين يريدون اكتساب مزيد من الوزن ممارسة التمارين الرياضية المناسبة، التي تساهم في زيادة الكتلة العضلية، موضحة أنه هناك آلية معينة يمكن من خلالها تحقيق ذلك.

وأضافت استشاري التغذية العلاجية والجهاز المناعي بمستشفى جامعة القاهرة، في حديثها لـ«الوطن»، أن هناك ما يطلق عليه «golden hour»، وهو ما تشير إلى الساعة التالية بعد التمارين، يتناول فيها الشخص أي نوع من البروتينات المهمة، وذلك مثل كوب من اللبن الرائب، أو علبة تونة، موضحة ضرورة الحفاظ على الوزن دون اكتساب مزيد من الدهون.