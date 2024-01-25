تأثير حالة الطقس على المحاصيل الزراعية خلال الأسبوع الأخير من يناير

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، عن تأثير حالة الطقس التي تمر بها الإسكندرية وبعض المحافظات على المحاصيل الزراعية حسب تقرير مركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

طقس شديد البرودة

وذكر التقرير: يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على مصر الوسطى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد والوادي الجديد، كما يسود طقس شديد البرودة ليلاً على معظم أنحاء البلاد مع عدم وجود فرصة لتشكل الصقيع على المزروعات، واستمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.

أمطار على 7 محافظات

وبحسب التقرير، تستمر الأجواء الباردة «الحرارة تلامس الـ 8 °م ليلاً»، وسط نشاط الرياح على معظم أنحاء البلاد، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مع استمرار تكون السحب الممطرة على السواحل الشمالية وشمال غرب الدلتا وخاصة الإسكندرية وشمال البحيرة ومناطق شمال الدلتا، مع توقعات سقوط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على محافظات «الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد»، على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تصل الأمطار إلى محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية.

التأثيرات الزراعية

وأضاف تقرير مركز معلومات تغيير المناخ، أن عودة الأجواء الباردة تعوض احتياجات البرودة نسبياً للأشجار المتساقطة والزيتون، كما أنها أجواء تعويضية للقمح «مع الحد من الطرد المبكر» ومثالية للتزهير والعقد للفول والبسلة المبكرة، إلى جانب أنها أجواء جيدة للتحجيم الطبيعي في البطاطس الشتوي، والبنجر والثوم والبصل المبكر، وتقلل من أمراض الندوات على البطاطس والبصل، وكذا إيجابية لأمراض الفراولة «العفن الرمادي» والتبقع.