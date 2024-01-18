«زراعة الإسكندرية» تنظم دورة تدريبية لكيفية إنتاج محصول التفاح

نظمت مديرية الزراعة بالإسكندرية، دورة تدريبية، بالمحطة الإقليمية لغرب الدلتا والساحل الشمال، بمركز بحوث البساتين بالصبحية، بعنوان «أهم الممارسات الزراعية في إنتاج محاصيل الفاكهة متساقطة الأوراق» والتي تنتهي اليوم 2024/1/18 وحضرها مهندسو مديرية الزراعة وطلبة كلية الزراعة والخريجين والمهتمين بموضوع الدورة.

زراعة التفاح

قال الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية لـ«الوطن» إنه في إطار التعاون بين مديرية الزراعة بالإسكندرية، والإدارة المركزية للبساتين «معهد بحوث البساتين»، تم تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية حول الطرق الصحيحة لزراعة التفاح للحصول على محصول جيد ووفير.

‏الطرق الزراعية الجيدة

وأضاف الششتاوي أن الدكتور هشام محمد عبد الحميد أبو عجيلة، باحث أول قسم بحوث الفاكهة متساقطة الأوراق، ألقى محاضرة بعنوان «الممارسات الزراعية الجيدة لإنتاج محصول التفاح» وتناول النقاط التالية.

- المساحة المنزرعة في مصر من أشجار التفاح.

- القيمة الغذائية.

- أهم الأصناف المنتشرة في مصر.

- الإكثار والتطعيم ومواصفات الشتلة الجيدة.

- إنشاء مزرعة التفاح وتوزيع الملقحات.

- طريقة التربية للأشجار.

- المعاملات الفنية لتحسين صفات الجودة

. - الزراعة الكثيفة

- الآفات وطرق المكافحة.