أمين الفتوى: زيادة المتابعين والمشاهدات الوهمية حرام

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة حول أن زوجها يعمل في شركة تعمل على زيادة المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي بصورة غير حقيقية، مقابل مبلغ مالي، فما حكم الشرع في المال الذي يتقاضاه من ذلك؟.

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «لو هو بيعمل كده للترويج وفق القوانين، فهذا لا يوجد فيه مشكلة، لكن الفيديو نزل فهو راح عمل 10 مشاهدات فشغله إنه يزود المشاهدات دي ويخليها 10 آلاف فهذا حرام لأن فيه تضليل وغش للناس».

وأضاف: «بهذه الطريقة أضفت أرباحا ومتابعات وهمية، يبقى كده غش إلكتروني، مثل زيادة المتابعين والمشاهدات بطريقة وهمية».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023 وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.