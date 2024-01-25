موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول بالدقهلية

أيام قليلة على ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 لنصف العام بمحافظة الدقهلية، إذ يجري الإعلان عن النتيجة في مطلع الأسبوع المقبل بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات يوم 13 يناير.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 لنصف العام بالدقهلية

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية إلى أنه يجري الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 لنصف العام بالدقهلية، الأسبوع القادم، إذ تتوفر النتيجة يوم الأحد 28 يناير.

وأكدت المديرية، أنه يجري إعلان النتيجة بالتتابع في كل مدرسة تعلن على حسب انتهاء التصحيح الخاص بها واعتمادها من قبل الإدارة التابعة لها المدرسة.

وأضافت مديرية التربية والتعلىم بالدقهلية، أنه يمكن للطلاب أو أولياء الأمور الحصول على النتيجة من خلال التوجه إلى المدرسة التابع لها الطلاب والحصول على النتيجة من خلال الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي بمحافظة الدقهلية من خلال رابط محدد يجري الدخول إليه من هنا وعمل الآتي:

- الدخول على رابط المديرية.

- اختيار نتيجة الصف الرابع الابتدائي.

- إدخال اسم الطالب أو الطالبة.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- الضغط على استعلام والحصول على نتيجة.