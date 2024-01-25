ظهرت الآن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول في مطروح، على مستوى جميع المدارس، وظل يترقبها التلاميذ وأولياء الأمور عقب ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول، دون شكاوى من الأهالي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول في مطروح

وقال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إنّ نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول في مطروح، ظهرت على مستوى جميع الإدارات التعليمية في نطاق مراكز محافظة مطروح، في إدارات «الحمام والبنجر، والسلوم، وسيدي براني، والنجيلة، ومرسى مطروح، والضبعة، والعلمين».

النتيجة متاحة في المدارس

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنّ نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024، ظهرت في كل مدرسة ابتدائية على حدة، بعد انتهاء أعمال التصحيح وتبييض النتيجة واعتمادها من كنترول المدرسة، ورفعها إلى الإدارة التعليمية التابعة لها واعتمادها، ورفعها إلى مديرية التربية والتعليم بمطروح قبل إعلانها.

وأشار وكيل تعليم محافظة مطروح في بيان، إلى أنّ نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة مطروح، متاحة حاليًا أمام التلاميذ وأولياء الأمور داخل كل مدرسة على حدة، ويُسلم كل تلميذ، شهادة امتحانات الفصل الدراسي الأول من إدارة المدرسة.