نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول محافظة المنوفية

أنهى طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحانات التيرم الأول في محافظة المنوفية، يوم 11 يناير الماضي، لذا يبحث طلاب الصف الرابع الابتدائي عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول للاطمئنان على نجاحهم .

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول

وقال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول ظهرت، وتم الانتهاء منها وتوزيعها بالمدارس على جميع الإدارات التعليمية، وبالتالي توزيعها إلى جميع مدارس المحافظة.

وتابع الفولي في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي كانت تصحح عقب انتهاء الامتحانات اليومية، مؤكدا أن الامتحان الذي كان يؤديه الطلاب كان يصحح في اليوم ذاته، لذلك تم الانتهاء منها وتوزيعها على المدارس.

موعد إجازة نصف العام الدراسي

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير المقبل، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بمختلف المحافظات اليوم 25 يناير، وتستمر إجازة نصف العام الدراسي الأول 15 يوما.