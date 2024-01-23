وكيل «تعليم السويس» يستبعد معلما من أعمال الامتحانات

أحال ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، طالبا بالشهادة الإعدادية إلى الشؤون القانونية، بسبب استخدامه الهاتف المحمول داخل اللجان الامتحانية بغرض الغش، كما استبعد معلما لخروجه عن مقتضيات واجبه الوظيفي.

استبعاد معلم من أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية

وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة السويس، قراراً، اليوم الثلاثاء، باستبعاد معلم عن أعمال الامتحانات المكلف بها لإخلاله بمهام الامتحانات وخروجه عن مقتضيات واجبه الوظيفي، خلال ممارسة مهام دورة في الأعمال الامتحانية.

إلغاء امتحان طالب للغش بالتليفون المحمول

كما قرر وكيل وزرة التربية والتعليم في السويس، إلغاء امتحان طالب استخدم تليفونه المحمول في التصوير ومحاولة الغش خلال انعقاد لجنة امتحان مادة الهندسة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، في بيان، أنه عقب عملية ضبط الطالب جرى مصادرة الهاتف المحمول المستخدم، وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، لجنة من التطوير التكنولوجي بفحص الجهاز المضبوط وإعداد تقرير فني مفصل، وأهابت بعدم الانسياق خلف الشائعات والأهواء وعدم استخدام التليفون المحمول داخل اللجان الامتحانيه بأي شكل من الأشكال.