يتطلع الكثير من الطلاب في مختلف المراحل التعليمية إلى معرفة موعد نتيجة سنوات النقل بمحافظة الدقهلية الترم الأول، إذ يجري الإعلان عن النتيجة لمختلف المراحل بداية من الأسبوع القادم وتستمر حتى الأسبوع الثاني من إجازة نصف السنة.

نتيجة سنوات النقل بمحافظة الدقهلية

وأوضحت مديرية التربية والتعلىم بمحافظة الدقهلية، أنه يجري الإعلان عن نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي بداية من يوم الأحد 28 يناير لمدة أسبوع في مختلف المدارس.

موعد نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي بالدقهلية

ويجري الإعلان عن نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي في أول اسبوع من شهر فبراير بداية من 1 فبراير، إذ يجري إتاحة النتيجة في المدارس التابع لها الطلاب بعد اعتمادها من قبل المديرية والإدارة التابعة لها المدرسة والطالب.

وتتاح نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي في محافظة الدقهلية بداية من الأسبوع الثاني في إجازة نصف السنة لطلاب الثانوية، إذ يجري إتاحة النتيجة من خلال مدارس الثانوية التابع لها الطلاب بالدقهلية.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة فور اعتمادها بمختلف صفوف النقل بمحافظة الدقهلية من خلال رابط محدد من هنا، إذ يجري الدخول على الرابط والحصول على النتيجة كالآتي:

- الدخول على رابط المديرية.

- اختيار نتيجة الصف المطلوب «الرابع أو الخامس أو الصف الأول الإعدادي أو الثاني الإعدادي أو الأول الثانوي والثاني الثانوي».

- إدخال اسم الطالب.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.