أصيب به إمام عاشور.. أعراض ارتجاج المخ ومتى يكون خطيرا

خلال الساعات الماضية، سيطرت حالة من القلق والخوف بين عشاق كرة القدم، بعد إصابة لاعب المنتخب الوطني إمام عاشور، بارتجاج في المخ، وذلك على هامش مشاركته في معكسر المنتخب قبل مباراة الكونغو بكأس أمم أفريقيا المقام في كوت ديفوار، وسرعان ما تم نقله للمستشفى من أجل تلقي العلاج، ولكن شهدت حالته الصحية استقرارا كبيرا حتى غادر المستشفى اليوم بعد استعادة الوعي، لأنه تعرض لإغماء، وذلك عقب ارتطام رأسه بالأرض خلال مران المنتخب أمس.

تساءل الكثيرون من الأشخاص عن الأعراض التي تدل على الإصابة بارتجاج المخ بعد إصابة اللاعب إمام عاشور أثناء تواجده بمعسكر المنتخب الوطني، ونتيجة لذلك قال الدكتور مصطفى الفولي استشاري المخ والأعصاب، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن ارتجاج المخ يحدث نتيجة اهتزاز المخ، وذلك عندما يتعرض الشخص لارتطام في رأسه، حيث إن المريض يفقد الوعي لوقت صغير «ارتجاج المخ ده بيعني إني هناك إصابة وممكن يحصل أي مشكلة تانية وعشان كدا المريض بيحتاج ملاحظة خلال 24 ساعة ولو محصلش حاجة خلال الفترة أي حاجة وإشاعات المريض كانت سليمة يبقى كدا هو اتعافى منه».

أعراض الإصابة بارتجاج المخ

هناك العديد من الأعراض التي تدل على إصابة الشخص بارتجاج المخ والتي منها :

- الشعور بالصداع

- الغياب عن الوعى

- القي

- دوخة

- ضباب الدماغ

وتابع استشاري المخ والأعصاب أن ارتجاج المخ يكون خطيرا عندما يصاب المريض بتشنجات ونزيف في المخ، وذلك لأن هذا النزيف يسبب ضعفا في اليدين والقدمين، كما يصاب المريض بارتشاح يحدث إثر ارتطام الرأس بالأرض، ما يؤدي إلى الشعور بالضغط والصداع.

رسالة إمام عاشور

وكان اللاعب إمام عاشور بعد خروجه من المستشفى نشر عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام» رسالة طمأنينة عن حالته الصحية قائلا: «الحمد لله على كل شيء أول حاجة أنا كنت بين الحياة والموت شوفت حاجات إمبارح يا رب ما تكتبها على حد، بشكر كل واحد كان جنبي إمبارح بأشكر دكاترة المنتخب واللاعيبة والجهاز الإداري وأخيراً والله يا جماعة مفيش حاجة في الدنيا تستاهل، وكل حاجة في لحظة هتروح الحمد لله على كل شيء، وبإذن الله أقدر أكون جاهز مع زمايلي».