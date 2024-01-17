افتتاح البطولة الأفريقية لكرة اليد رجال النسخة 26 باستاد القاهرة الدولي

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منافسات بطولة إفريقيا لكرة اليد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، على الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي تحظى برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضور رئيس الاتحاد الدولي والأفريقي وأعضاء مجلس النواب واللجنة الأولمبية

حضر حفل الافتتاح الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، السيد منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، المهندس ياسر أدريس القائم بأعمال اللجنة الأوليمبية المصرية، المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وليد عبدالوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، وبعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

الافتتاح بعزف السلام الوطني

بدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض أعلام الدولة المشاركة في البطولة، أعقبها كلمة الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري كرة اليد، والذي رحب فيها بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والسيد منصور أريمو رئيس الاتحاد الافريقي، كما رحب برؤساء البعثات المشاركة في البطولة، مؤكدًا أنهم في بلدهم الثاني مصر، مقدما الشكر إلى شركاء النجاح وكل من ساهم مع الاتحاد في نجاح البطولة ممثلة في الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي.

شكر المشاركين لرعاية الرئيس للبطولة

قدم رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، الشكر لرئيس الجمهورية قائلا: «أشكر قائد مسيرتنا ومستقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي وموافقته على رعايته الكريمة لهذه البطولة ومساندة الدائمة للمنظومة الرياضية، واختتم حديثه بخالص التمنيات بالتوفيق والنجاح وأن تكون البطولة على أعلى مستوى لها وأن تصل فيها منتخباتنا الإفريقية والعربية إلي العالمية من خلال الظهور المشرف للبطولة التي تستضفها مصر في نسختها الـ 26» .

وفي كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على موافقة على حصول بطولة أمم أفريقيا لليد في نسختها الحالية على رعايته الكريمة تواصلة المستمر ودعمه الدائم لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، والتي وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.

التزام الدولة المصرية بتعزيز الرياضة وتطويرها

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتنظيم مصر لهذه البطولة المهمة، والتي تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الرياضة وتطويرها على المستويين المحلي والقاري، مؤكدًا على أهمية الرياضة في تعزيز الروح الرياضية وتعزيز العلاقات المشتركة بين الدول الأفريقية.

تابع الوزير قائلا: «إن مصر ترحب بجميع المنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد، والتي تعد من البطولات المهمة التي تحظى بمتابعة كبيرة من عشاق اللعبة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية»، مؤكداً أن مصر تسعى لتنظيم بطولة استثنائية، وأن جميع الاستعدادات جارية على قدم وساق لتوفير أفضل الظروف للمنتخبات المشاركة في البطولة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن هذه البطولة تمثل فرصة للاعبين بتحقيق اللقب والوصول إلى أولمبياد باريس2024، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين المصريين على التتويج باللقب الأفريقي وإسعاد الجماهير المصرية، مشيرا الدكتور أشرف صبحي تأكيده على الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الإنجازات خلال الآونة الراهنة.

من جانبه، أعرب منصورو أريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد خلال كلمته عن سعادته بانطلاق بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد رجال، والتي نستضيفها مصر في نسختها الحالية.