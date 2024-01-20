وزير الرياضة يؤازر فراعنة اليد قبل مواجهة الكاميرون غدا

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمصاحبة المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على التواجد بتدريبات المنتخب المصري لكرة اليد بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وذلك لدعمهم قبل خوض لقاء الختام في دوري المجموعات أمام منتخب الكاميرون والذي يقام غدًا الأحد في السادسة مساء.

الوزير يجتمع مع اللاعبين ويحثهم على الفوز بالبطولة

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حرصه على التواجد اليوم مع المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لنؤكد لكم وقوف الجميع خلفكم لتحقيق اللقب الإفريقي.

المنتخب المصري لكرة اليد يعتلي قمة مجموعته

ويحتل المنتخب المصري قمة مجموعته بعد تحقيقه الفوز على منتخب غينيا والكونغو برازفيل ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر على صالات استاد القاهرة حتى الـ 27 من يناير الجاري والتي تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتأهل الفائز بالبطولة التي يحمل لقبها المنتخب المصري إلى أولمبياد باريس مباشرة.

وتستضيف مصر البطولة الإفريقية لكرة اليد، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 19 إلى 27 يناير 2024 الجاري.