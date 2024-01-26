«الرسالة».. عرض مسرحي للأطفال يحكي تاريخ دخول اليهود فلسطين

الرسالة عرض مسرحي يقدمة أطفال مدارس إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، يحكي تاريخ نفي اليهود إلى أرض فلسطين، وتكشف مخططات تمت وكان هدفها نفي اليهود بعيداً عن أوروبا وطردهم، بسبب كونهم ربيون مخربون وسبب في تدمير العديد من دول أوروبا، والهدف من العرض المسرحي تعريف الأجيال الجديدة تاريخ القضية الفلسطينية مع العدو الصهيوني.

عدة لغات

ويقول أحمد الرفاعي، مؤلف المسرحية ومسئول الفريق المسرحي بالمدارس المشاركة في العرض بإدارة العجمي التعليمية لـ«الوطن»، إن العرض يحكي القضية منذ بداية شراء عائلة سرسق اللبنانية أرض في فلسطين من الدولة العثمانية ثم حصول اليهود عليها من خلال لعب القمار، وكانت هي ملاذ اليهود الوحيد بعد طردهم تباعاً من دول أوروبا بمراسيم ملكية صارمة ثم توافدهم على فلسطين وتكوين لوبي تغلغل حتى أصبحت هناك دولة، وأطلقوا عليها اسم نبي الله إسرائيل «سيدنا يعقوب» وتستعرض المسرحية أهم الأحداث حتى الوصول لحرب غزة الأخيرة وما بعدها كتوقع، ويشارك عدد 30 من أطفال 3 مدارس بالعرض والعمل يقدم بعدة لغات في نفس الوقت.

تعاطف مع القضية

وتضيف نجلاء عوض، مصممة الاستعراضات بالمسرحية، أنها وظفت عدد من الاستعراضات التي تخدم العمل المسرحي عن معاناة الشعب الفلسطيني من الكيان الصهيوني على مر السنين، وسبب نجاح العمل التعاطف الكبير من الأطفال مع القضية الفلسطينية، وتم عرض المسرحية أمام الجمهور ونالت نجاحا كبيرا والعرض القادم سيكون الخميس الأول بعد عودة الدراسة بحضور الدكتور بسيوني محمد مدير عام إدارة العجمى التعليمية، والدكتورة ضحى هريدي مدير التعليم الخاص وهبة سليمان وكيل الإدارة.