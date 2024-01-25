رئيس اتحاد الناشرين: الإقبال على معرض القاهرة للكتاب كبير جدا في يومه الأول

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين، إن رئيس الوزراء حضر افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، ووزير خارجية النرويج، ومجموعة كبيرة من المسؤولين، ومدير المعارض على مستوى الوطن العربي، وهناك إصدارات كثيرة بالنسبة للناشرين المصريين، بالإضافة إلى أحدث الإصدارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، قائلًا «عندنا 70 دولة، ونحو 1300 ناشر، وهناك عدد كبير جدًا من الناشرين المشاركين مباشرة، أو من خلال وكلاء لهم، واليوم شهد إقبالا كبيرا جدًا من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، عكس ما يروج له البعض، ومن المتوقع أن يكون الإقبال أكبر خلال الأيام المقبلة، كما أن مبيعات اليوم الأول عند معظم الناشرين جيدة».

تنوع وعروض مقدمة من الناشرين

وتابع: «هناك تنوع وعروض مقدمة من الناشرين، بالإضافة إلى الفعاليات الموجودة في المعرض، وهناك فعاليات ثقافية للأطفال، ومؤتمرات عن الملكية الفكرية، وهناك فرصة للاطلاع وتبادل الثقافات».

وأكمل: «أهم التحديات التي تواجه صناعة النشر في مصر، منها التضخم الموجود في العالم، أثر على السلع في كل الأماكن، سواء المواد الخام أو غيره، ونحن لسنا منتجين لمدخلات صناعة النشر، نحن مستوردين لـ80%».