أول تعليق من أسرة إمام عاشور بعد إصابته بارتجاج في المخ.. ماذا قالت؟

بينما كان اللاعب إمام عاشور يحاول لعب ضربة مقصية في الهواء خلال مران المنتخب الوطني، استعدادا لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية، فجأة سقط على رأسه ليتدخل الجهاز الطبي الذي قرر نقله للمستشفى في كوت ديفوار، ليتفاجأ الجميع أنه مصاب بارتجاج في المخ، وهي صدمة تلقاها اتحاد الكرة المصري بسبب غياب اللاعب عن المباراة المقبلة، في ظل إصابة كابتن الفريق محمد صلاح ومغادرته إلى إنجلترا لتلقي العلاج، وإصابة حارس المرمى محمد الشناوي، ومغادرته هو الآخر إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

رسالة إمام عاشور بعد إصابته بارتجاج في المخ

إمام عاشور طمأن متابعيه برسالة وهو داخل المستشفى، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: الحمد لله على كل شيء، أول حاجة أنا كنت بين الحياة والموت شوفت حاجات إمبارح يا رب ما تكتبها على حد، بشكر كل واحد كان جنبي إمبارح، بشكر دكاترة المنتخب، وبشكر اللاعيبة وبشكر الجهاز الإداري، وأخيرا والله يا جماعة مفيش حاجة في الدنيا تستاهل وكل حاجة في لحظة هتروح الحمد لله على كل شيء وبإذن الله اقدر أكون جاهز مع زمايلي».

وكان الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر، أفاد بعدم تمكن إمام عاشور، لاعب المنتخب، من المشاركة في مباراة دور الـ16 المقبلة أمام الكونغو الديمقراطية، إذ ينص البروتوكول الطبي على منح اللاعب الذي يصاب بارتجاج راحة لمدة 6 أيام.

أول تعليق من أسرة إمام عاشور بعد إصابته

لحظات صعبة، عاشتها أسرة اللاعب إمام عاشور، عقب تلقيها نبأ إصابته خلال التمرين، وفق عاشور متولي والد اللاعب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «فوجئنا إن ابننا مصاب، إحنا هنا في القاهرة وهو في بلد تانية، ولقينا الناس بتقول إمام مصاب، طبعا عشنا لحظات صعبة جدا ووالدته بالأخص».

أسرة اللاعب إمام عاشور، تلقت نبأ إصابته من أحد زملائه، وفق والده: «عرفنا من زمايله اتصلوا علينا، ومن التلفزيون، ولما فاق كلمنا في التليفون، والنهاردة عرفنا إنه خرج، لكن برضو هيفضل قلق الأب والأم موجودين، وخاصة إننا هنا وهو هناك، وبندعي ربنا يكون كويس ويكمل مسيرته مع منتخب مصر، كل دعواتنا بالتوفيق إن المنتخب يرجع بالكأس».

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر والكونغو الديموقراطية في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل.