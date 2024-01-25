«صحة سوهاج».. انتظام العمل بالمستشفى العام رغم الصيانة

تفقد اليوم الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، يرافقه الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام، والدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، سير العمل بمستشفى سوهاج العام، حيث تستضيف المستشفى لليوم الثاني على التوالي فاعليات القافلة الطبية المجانية والتي تنظمها مديرية الصحة بسوهاج بالتعاون مع نوادي روتاري القاهرة وروتاري سوهاج، وسط حضور كوكبة من أطباء قصر العيني وجامعة المنيا في تخصصات مختلفة لخدمة المرضى، وتقديم الخدمات الطبية المجانية وإجراء عدد من التداخلات الجراحية للمرضى.

الإشراف على الخدمات الصحية

حرص وكيل وزارة الصحة على الإشراف على الخدمات المقدمة من خلال القافلة مثمناً دور جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وتعاونها مع الجهات الحكومية والمساعدة في تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكداً على تعاون مديرية الصحة بسوهاج ومشاركتها الفعالة في أي نشاط يخدم المواطن.

قسم الاستقبال والطوارئ

وأوضح وكيل الوزارة: «حصول المواطن على الخدمة الطبية أمر هام وهدف أساسي نسعى إليه جميعاً»، وتفقد وكيل صحة سوهاج سير العمل بقسم الاستقبال والطوارئ وتابع الخدمات الطارئة المقدمة للمرضى بالقسم وكذلك تفقد الحضانات مشيداً بالأداء والنظام المتبع بالوحدة والالتزام التام للأطقم الطبية العاملة بها، وتفقد أيضاً وحدات الرعاية المركزة واطمأن إلى الخدمة المقدمة وانتظام الأطقم الطبية والفنية بها.

وأشاد «أبو هاشم» بالخدمة المقدمة للمرضى، رغم كونها تشهد عملية تطوير ورفع كفاءة في الوقت الحالي.