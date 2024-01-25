عمرو الفقي: «المتحدة» تغطي معرض القاهرة للكتاب بجميع الوسائل (فيديو)

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن دور الإعلام المصري تغطية الفعاليات الكبيرة مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرًا إلى أن المعرض يقام منذ عقود.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أطياف»، المذاع على قناة «الحياة»، قائلًا: «معرض القاهرة الدولي للكتاب ربما يكون أول معرض للكتاب في الشرق الأوسط، الذي يأتي له نحو 3 ملايين زائر، ولا أعتقد أن معرض كتاب في العالم يحضره هذا العدد الضخم، وهناك 70 دولة تشارك في المعرض، وهو رمز من رموز الثقافة المصرية».

الشركة المتحدة

وتابع: «مصر هي دولة الثقافة، ورغم انتشار التطور والديجيتال فإن هناك 3 ملايين قارئ يذهبون إلى المعرض، وهو شيء نفتخر به، والشركة المتحدة تغطي معرض الكتاب بجميع الوسائل، سواء القنوات العامة أو الإخبارية أو الصحف، كما أن شركة العلاقات العامة تساهم مع المعرض، وتم عمل مؤتمر صحفي، كما نعمل على اتجاهات أخرى».

تغطية لبعض البرامج من معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأكمل: «ستكون هناك تغطية لبعض البرامج من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وخلال الفترة الماضية شاركنا فيها بشكل كبير من خلال مهرجان الموسيقى العربية، مهرجان العلمين، وبنعمل الفعاليات الثقافية في مصر، وهناك تعاون كبير مع دار الأوبرا المصرية، وجميع الفعاليات الثقافية في مصر نغطيها بشكل كبير الفترة الماضية».