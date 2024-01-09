الشركة المتحدة تدعم المواهب الشابة بفرص ذهبية.. بطولة مطلقة لأعمال درامية

ظهر في الفترة الأخيرة مجموعة من الشباب الذين يملكون مواهب تمثيلية جبارة، ورغم من ذلك لم تتيح لهم الفرصة لترك علامة مميزة لدى الجمهور، فاستطاعت الشركة المتحدة إزاحة الستار عنهم وكشف مواهبهم الكامنة، وتشجيعهم من خلال إعطائهم الفرصة الأولى في الظهور على الساحة، بامتلاكهم البطولة المطلقة والتي استحقها كلا منهم بجدارة.

عصام عمر «بالطو»

استطاعت الشركة المتحدة الكشف عن عدد من المواهب الشابة، وتسليط الضوء عليها، كان أبرزها العمل الذي أظهر لنا الشاب عصام عمر في بطولته المطلقة الأولى، والتي تركت بصمة في قلوب المشاهدين، إذ قدم العمل بشكل مبتكر وبارع، كما أنه كشف عن الحياة الريفية في بعض القرى والتأخيرالمعيشي بها، ولكن بشكل كوميدي ساخرجعل الجمهور يتفاعل معه تفاعلا إيجابيا، إذ عبر كلاً منهم عن حبه وسعادته بالعمل.

طه دسوقي «حالة خاصة»

كما آمنت الشركة المتحدة بقدرات الفنان طه دسوقي، إذ أخرجته من دائرة الكوميديا وكشفت عن وجه الأخر وقدمته بشكل جديد ومختلف في دور بطولة من خلال مسلسل حالة خاصة، الذي وضع أثرا كبيرا في حياة المشاهدين حيث ناقش قضية هامة، وقدم رسالة قيمة بعيدا عن الكوميديا والمُزاح، وكشف المجال موهبة جديدة في الأعمال الدرامية والإنسانية حيث جسد شخصية الشاب المتوحد بشكل بارع.

حاتم صلاح «على باب العمارة»

ودعمت المتحدة الفنان حاتم صلاح من خلال إعطائة البطولة المطلقة الأولى في مسلسل «على باب العمارة» الذي حقق نجاحا كبيرا وعدد مشاهدات أكبر منذ طرحه في العام الماضي 2023 على منصة «واتش ات» الرقمية، واستطاع «حاتم» استغلال الفرصة والتمسك بها بشكل جديد، وقدم لنا دورا يحمل الكثير من الكوميديا التي جعلته يظهر على الساحة ويحفر اسمه في أذهان المشاهدين.