متفاوتة الشدة.. الأمطار تضرب 10 محافظات اليوم الخميس

شهدت عدد من المحافظات بالوجهين البحري والقبلي سقوط أمطار متفاوتة الشدة منذ صباح اليوم الخميس 25 يناير، إذ تعرضت 10 محافظات لسقوط الأمطار مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح.

التعامل مع مياه الأمطار في 10 محافظات

وأشارت غرف العمليات في 10 محافظات، إلى أنه جرى التعامل مع سقوط الأمطار عليى مدار اليوم ما بين متوسطة وغزيرة، وتعاملت الوحدات المحلية بالتعاون مع مياه الشرب والصرف الصحي لإزالة تجمعات مياه الأمطار من أجل منع حدوث أي حوادث أو أضرار.

وجاءت الأمطار اليوم في 10 محافظات وهم:

- كفر الشيخ.. تعرضت المحافظة لسقوط أمطار متوسطة في أماكن متفرقة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وبرودة شديدة في الليل.

- محافظة بورسعيد، تعرضت لأمطار خفيفة على فترات متفرقة.

- محافظة القليوبية، شهدت سقوط أمطار متوسطة وانخفاض في درجات الحرارة.

- محافظة الدقهلية، شهدت أمطار متفاوتة ما بين خفيفة ومتوسطة على مدار اليوم مع نشاط ملحوظ للرياح وانخفاضا في درجات الحرارة.

- محافظة الإسكندرية، ضربت المحافظة أمطارا غزيرة بعد أن بدأت متوسطة.

- محافظة مطروح تعرضت لسقوط أمطار متوسطة.

- محافظة السويس تعرضت لسقوط أمطار خفيفة.

- محافظة الإسماعيلية سقوط أمطار غزيرة على مناطق مختلفة في المحافظة.

- محافظة المنوفية تعرضت لأمطار متوسطة وانخفاض في درجات الحرارة.

- محافظة البحيرة شهدت سقوط أمطار متوسطة وتعرضت مختلف المدن لسقوط أمطار متفاوتة مثل كفر الدوار ورشيد وإدكو.