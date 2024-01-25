خالد أبو بكر: رجل الأعمال المصري وطني.. والدولة مش هتعرف تعمل كل حاجة

قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، إن رجل الأعمال المصري في هذا التوقيت بحاجة للاطمئنان، والعدالة وآليات سوق منضبطة.

المنافسة أصبحت صعبة جدًا

وأضاف أبوبكر خلال برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، أن المنافسة أصبحت صعبة جدًا، وخاصة في ظل الفرص الاستثمارية المختلفة، مشددًا :«رجل الأعمال المصري وطني، والقطاع الخاص المصري هو الأهم للاقتصاد» مشيرًا إلى أن :«النجاح الحقيقي هو القطاع الخاص، وأرجوكم احترموا القطاع الخاص وفكرة رجل الأعمال، وخاصة في ظل ما يتكبدونه من ضرائب.. والدولة مش هتعرف تعمل كل حاجة.. والقطاع الخاص هيعرف يحافظ على ماله».

وأوضح «أبو بكر»، أن هناك كل احترام وتقدير وإيمان حقيقي لفكرة القطاع الخاص من قبل رجال الدولة، وخاصة أن هناك كثيرا من المشروعات المنفتحة على القطاع الخاص.